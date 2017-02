Plus Wandel4daagse Alkmaar

ALKMAAR -

Door oplage nhd nhd - 11-2-2017, 0:00 (Update 11-2-2017, 0:00)

Van woensdag 21 t/m zaterdag 24 juni is de elfde editie van de Plus Wandel4daagse Alkmaar. Zeer afwisselende routes door duinen en bos, over strand, door polders en karakteristieke dorpskernen maken deze vierdaagse tot een geweldige belevenis! Net als vorig jaar is het ook mogelijk om deel te nemen aan de Halve 4daagse op 23 en 24 juni.

