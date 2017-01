Thema van de week: ooglaseren

HEERHUGOWAARD - Ik ben een gezonde man van 49 jaar. Is ooglaseren voor mij een optie om uiteindelijk zonder leesbril door te kunnen gaan?Met een ooglaserbehandeling kan de sterkte van het oog aangepast worden door de dikte van het hoornvlies te verminderen. Zo kunt u van uw minsterkte afgeholpen worden door het hoornvlies af te vlakken, waardoor u zonder bril scherp veraf kunt kijken. Om echter zonder bril te kunnen lezen moet het hoornvlies boller gemaakt worden. Door de randen van het oog te verslappen kan het centrum iets opbollen waardoor u zonder bril kunt lezen. Dit is de methode die gehanteerd wordt. Als u nu een leesbril nodig heeft en u wilt zich hiervoor laten behandelen, zal uw oog als gevolg van de laserbehandeling veraf minder goed gaan zien. Ook is het zo dat met de leeftijd de accommodatie in uw oog verder afneemt en u daardoor een steeds sterkere leesbril nodig heeft. De opties om van een leesbril af te komen met ooglaseren zijn niet erg goed. Of het resultaat is van korte duur door de verminderende accommodatie of uw natuurlijke lens begint al te vertroebelen (staar) waardoor de helderheid van het beeld afneemt. Steeds vaker wordt dan ook geadviseerd om een zogeheten premium lens te laten plaatsen in het oog. Met een dergelijke premium multifocale lens kan zowel scherp in de verte als nabij gekeken worden. Niet ieder oog is hiervoor geschikt en onder het vijftigste levensjaar zijn de risico’s die kunnen optreden bij een operatie in het oog groter dan daarna. Mijn advies is om de technische opties met een oogarts te bespreken, maar niet voordat uw ogen uitvoerig zijn nagekeken.

Door Redactie - 28-1-2017, 12:19 (Update 28-1-2017, 12:36)



Premium lens steeds vaker beste keus bij ooglaseren

De term ooglaseren wordt in de volksmond vaak geassocieerd met het laseren dat gebruikt wordt in de refractiechirurgie.



De refractiechirurgie heeft tot doel om uw ogen, in dit geval met laser, zo te behandelen dat u niet langer een bril of contactlenzen hoeft te dragen om veraf scherp te kunnen zien. Al het licht dat in uw oog komt, wordt na de laserbehandeling precies op uw netvlies geprojecteerd waardoor het object scherp in beeld komt. Maar in de oogheelkunde en ook ver daarbuiten kunnen lasers gebruikt worden voor andere doeleinden.

1. Hoe groot is de kans dat ooglaseren mislukt?

Deze vraag is zeer lastig te beantwoorden. Want wat voor de klant een mislukking kan zijn, is voor degene die de ingreep uitvoert soms het maximaal haalbare resultaat. Het gaat erom of datgene wat aan u beloofd wordt, ook daadwerkelijk gehaald wordt. Wilde u zonder bril goed veraf kunnen zien en blijft er een reststerkte over die u noodzaakt om een bril te blijven dragen, dan is de behandeling mislukt. Of deze voldoet niet aan uw verwachtingen. Iedere ooglaserkliniek zou deze cijfers met u moeten kunnen overleggen. Een legitieme vraag om te stellen is dan ook of een herbehandeling tot de mogelijkheden behoort en of deze herbehandeling noodzakelijk is om de juiste sterkte te behalen.

De cijfers over het optreden van een ooginfectie na een ooglaserbehandeling voor de refractiechirugie heb ik niet kunnen vinden. Mijn advies is om u alleen te laten behandelen bij een centrum dat beschikt over een ZKN-keurmerk of navenant keurmerk. Dit staat voor gediplomeerde oogartsen, BIG geregistreerd, die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van 'Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie' (NGRC). Deze lijst is te vinden op: www.oogheelkunde.org onder NGRC.

Oogcentrum Noordholland en Rijnzicht Oogkliniek werken nauw samen om u een goed advies te kunnen geven over ooglaseren. Op de website van Rijnzicht Oogkliniek kunt u nagaan of uw ogen geschikt zijn voor ooglaseren.

Een ooglaserbehandeling voor nastaar of het herstellen van een retinadefect lukt altijd. Ook hier geldt dat het uiteindelijke resultaat niet altijd dat is wat u verwachtte. Dit staat echter los van de laserbehandeling op zichzelf.

2. Ik gebruik sinds 3 jaar een leesbril, sterkte 2.5, voor het lezen van de krant, de telefoon en een tablet. Ik ben een gezonde man van 49 jaar zonder medicijngebruik of lichamelijke klachten. Is ooglaseren voor mij een optie om uiteindelijk zonder leesbril door te kunnen gaan? Zo ja, wat zijn de kosten?

Met een ooglaserbehandeling kan de sterkte van het oog aangepast worden door de dikte van het hoornvlies te verminderen. Zo kunt u van uw minsterkte afgeholpen worden door het hoornvlies af te vlakken, waardoor u zonder bril scherp veraf kunt kijken. Om echter zonder bril te kunnen lezen moet het hoornvlies boller gemaakt worden. Door de randen van het oog te verslappen kan het centrum iets opbollen waardoor u zonder bril kunt lezen. Dit is de methode die gehanteerd wordt.



Als u nu een leesbril nodig heeft en u wilt zich hiervoor laten behandelen, zal uw oog als gevolg van de laserbehandeling veraf minder goed gaan zien. Ook is het zo dat met de leeftijd de accommodatie in uw oog verder afneemt en u daardoor een steeds sterkere leesbril nodig heeft.

De opties om van een leesbril af te komen met ooglaseren zijn niet erg goed. Of het resultaat is van korte duur door de verminderende accommodatie of uw natuurlijke lens begint al te vertroebelen (staar) waardoor de helderheid van het beeld afneemt. Steeds vaker wordt dan ook geadviseerd om een zogeheten premium lens te laten plaatsen in het oog.



Met een dergelijke premium multifocale lens kan zowel scherp in de verte als nabij gekeken worden. Niet ieder oog is hiervoor geschikt en onder het vijftigste levensjaar zijn de risico’s die kunnen optreden bij een operatie in het oog groter dan daarna. Mijn advies is om de technische opties met een oogarts te bespreken, maar niet voordat uw ogen uitvoerig zijn nagekeken. Voor wat de kosten betreft verwijs ik u graag naar de centra die een ooglaserbehandeling voor refractiechirurgie uitvoeren.

3. Is het zo dat je evengoed een leesbril nodig hebt? Nu hoorde ik dat je ook een nieuwe lens in kan laten plaatsen. Bent u daar ook bekend mee?

Als je op jonge leeftijd je ogen laat laseren om van je bril af te komen, beschikt je oog nog over het accommodatieve vermogen. Dit vermogen heb je nodig om te kunnen lezen zonder bril. Doordat de natuurlijke eigen lens in het oog van vorm verandert, kun je lezen zonder bril en veraf kijken. Ben je echter al bijziend en heb je een minsterkte in je bril nodig om veraf goed te kunnen kijken, dan is het een optie om te kiezen voor monovisie.



Zo kun je één oog laten behandelen voor het scherp zien veraf en het andere oog bijziend te houden om te kunnen lezen. Hoewel er veel opties zijn, is het gangbaar om op jonge leeftijd als je nog kunt accommoderen beide ogen zo te behandelen dat je veraf goed kunt kijken. Een nadeel is dat je dan ongeveer vanaf je veertigste levensjaar een leesbril nodig zult hebben.

Het klopt dat je een staaroperatie kunt laten uitvoeren door de oogarts, waarna een zogeheten multifocale lens geplaatst kan worden. Een staaroperatie kan ook uitgevoerd worden als je nog geen staar hebt. Veelal op jonge leeftijd om zo van je brilsterkte af te komen en om ook te kunnen lezen zonder bril.



Deze refractieve lensexchange wordt veelvuldig uitgevoerd, maar het gaat hier om een operatie in het oog. Bij een operatie in het oog onder je vijftigste levensjaar is de kans op het krijgen van bijvoorbeeld een netvliesloslating vier keer groter dan bij een staaroperatie na je vijftigste. Andere factoren spelen daar ook een rol bij, zoals de sterkte voorafgaand aan de ingreep.

Wij hebben alle expertise in huis om een gedegen advies te kunnen geven aan mensen zoals u die overwegen om een ooglaserbehandeling te ondergaan en om iets aan de brilsterkte te willen laten doen. Zou de meest ideale oplossing voor u zijn om een staaroperatie uit te laten voeren waarbij er een voorkeur is voor een premium lens, dan adviseren wij u graag in de juiste keuze. Als focus kliniek zijn wij hierin gespecialiseerd.

Wilt u meer lezen over lasers in de oogheelkunde, klik dan hier.