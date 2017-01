Nationaal Park Winterwandeling

Door oplage nhd nhd - 12-1-2017, 0:00 (Update 12-1-2017, 0:00)

Nationaal Park Zuid-Kennemerland organiseert op zondag 5 februari 2017 in samenwerking met Bezoekerscentrum en Duincafé De Kennemerduinen en PWN weer een prachtige wandeling door dit uitgestrekte duingebied. Of u nu traint voor de vierdaagse of gewoon wilt genieten van een stevige wandeling door de duinen, de Nationaal Park Winterwandeling is een aanrader voor iedere wandelliefhebber.

U heeft de keuze uit drie routes van 10, 15 of 20 km.

De start- en finishlocatie is dit jaar het gezellige Bezoekerscentrum De Kennemerduinen bij ’t Wed in Overveen. Vanaf het bezoekerscentrum loopt u grotendeels op onverharde paden door de bossen en het open duingebied. Op de hoge duintoppen kunt u genieten van een weids uitzicht. De kans dat u wilde paarden en/of Schotse Hooglanders tegenkomt is groot.

De route van 15 en 20 km komen langs het prachtige nieuwe restaurant Gestrand van camping De Lakens, dat speciaal voor deze gelegenheid de deuren weer opent. Hier kunt u even op adem komen voor u weer verder wandelt. Natuurlijk kunt u vooraf genieten van een kopje koffie in ons eigen Duincafé en na afloop staat er een heerlijk kopje soep voor u klaar. U krijgt, net als vorig jaar, een aandenken aan de wandeling mee naar huis.

Meedoen

Aanmelden is alleen mogelijk door middel van voorinschrijving. Het deelnamebedrag is € 7,50 (incl. een bijdrage voor het Nationaal Park). U krijgt een routekaart en bij terugkomst in het Bezoekerscentrum een lekker kopje soep en een vaantje als bewijs van deelname. Een lunchpakket en wat drinken voor onderweg neemt u zelf mee. Op deze manier kunnen wij de kosten laag houden voor u. Komt u met de auto, dan kunt u voor € 3,00 een parkeerkaart kopen bij de balie van het Bezoekerscentrum. U kunt natuurlijk ook op de fiets of met openbaar vervoer komen. Klik voor meer informatie en inschrijven op onderstaande link of bel het bezoekerscentrum De Kennemerduinen: 023-5411123.