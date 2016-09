Thema van de week: contactlenzen

HEERHUGOWAARD - Waarom zie ik met een bril net iets scherper dan met contactlenzen. Terwijl uit de oogtest bij de opticien blijkt dat ik de juiste lenssterkte heb?Met een bril wordt meestal scherper gezien dan met contactlenzen. Dit komt omdat een bril op de neus stabiel zit. Een contactlens zit op het oog en elke keer als men knippert beweegt de lens in het oog ook een beetje (harde lenzen bewegen iets meer dan zachte lenzen).Daarnaast produceert het oog continu lipiden. Het oog heeft dit nodig om een goede traanlaag te vormen samen met de mucine en het watergehalte. De lipiden kunnen op de contactlens kleven, waardoor de lens iets vuil wordt. Hierdoor gaat u vaker knipperen en heeft u minder scherp zicht. Als de contactlens een cilinder heeft, kan de lens kan bij het knipperen een beetje bewegen. Dan zou de as van de contactlens door het knipperen iets kunnen verdraaien. De as van de contactlens zal door het knipperen langzaam naar de juiste as terug bewegen. Het duurt even voordat het zicht dan weer scherp is. Bij het dragen van een bril heeft u hier geen last van.

Contactlenzen zijn er in verschillende soorten. Er zijn zachte contactlenzen (de meest gebruikte: daglenzen, weeklenzen, maandlenzen) en harde contactlenzen (hoog zuurstof doorlatende lenzen). Er bestaan ook verschillende type lenzen zoals cilindrische lenzen, multifocale lenzen, kleurlenzen, etc. De daglenzen zijn bedoeld om na opening één dag te gebruiken en vervolgens weg te gooien. De houdbaarheid van de andere type lenzen spreekt voor zich.

De contactlenzen die het beste bij u passen, zijn afhankelijk van uw wensen en de vorm van uw ogen. Als u alleen bij het sporten lenzen wilt dragen of alleen in het weekend, dan is het op langere termijn voordeliger om daglenzen aan te schaffen. Dit is bovendien ook het meest hygiënisch. Het gemak van daglenzen is dat je deze niet dagelijks hoeft te verzorgen met lensvloeistof. Bij weeklenzen en maandlenzen moeten de lenzen wel dagelijks verzorgd worden met lensvloeistof.

De lenssterkte van de contactlens is niet altijd hetzelfde als de lenssterkte bij de lens van de bril. Dit komt omdat de bril van het oog af staat en de lenzen op het oog geplaatst worden. De berekening van de sterkte van de lens is afhankelijk van de hoornvliesafstand.

Iedereen van acht jaar en ouder kan contactlenzen dragen, zolang men zich aan de instructies houdt om de contactlenzen te verzorgen.

1. Ik draag maandlenzen. In de loop van de dag gaan deze altijd irriteren. Mijn ogen worden droog en ik moet continu knipperen om scherp te blijven zien. Alle soorten lenzen (merken) heb ik al geprobeerd. Ook diverse vloeistoffen. Van goedkoop tot duur. Waar komt die irritatie vandaan en is hier een oplossing voor.

Irritatie van het oog kan verschillende oorzaken hebben. Zo zou je bijvoorbeeld een chronische ooglidrandontsteking kunnen hebben, waarbij je droge ogen krijgt. Het comfort van het dragen van contactlenzen zou daardoor kunnen verminderen. Bij droge ogen adviseer ik daglenzen te dragen, harde lenzen of nachtlenzen. Hierbij kunt u ook kunsttranen gebruiken om het comfort te verbeteren. Om te weten te komen waar de irritatie vandaan komt kunt u het beste een afspraak maken bij uw contactlensspecialist of uw optometrist.

3. Ik heb gehoord over nachtlenzen. Kan je die met elke afwijking dragen? En wat is het verschil tussen daglenzen en maandlenzen?

Als u last hebt van droge ogen bij het dragen van contactlenzen. Als u een bril dragen niet fijn vindt. Als u een ooglaserbehandeling net een stap te ver vindt. Dan zijn nachtlenzen voor u misschien wel het juiste alternatief.

Wat zijn nachtlenzen? Nachtlenzen zijn harde contactlenzen gemaakt van een materiaal dat veel zuurstof doorlaat. Het zijn dus speciale lenzen die u ’s nachts in doet; contactlenzen waar u mee kunt slapen.

Nachtlenzen raken eigenlijk niet uw ogen, maar drijven op uw traanfilm. Door de speciale vorm zorgt die traanfilm ervoor dat de voorkant van het hoornvlies, zonder dat u er ook maar iets van voelt, iets platter wordt. Als u de volgende morgen de lenzen uit doet, ziet u meteen scherp. Het effect is echter tijdelijk, niet permanent. Als u helemaal stopt met het dragen van nachtlenzen dan zou u overdag een bril of contactlenzen moeten gaan dragen om scherp te kunnen zien.

Helaas zijn nachtlenzen niet voor iedereen de oplossing. Nachtlenzen corrigeren bijvoorbeeld alleen negatieve sterktes tot min 4,00. Laat daarom altijd uw ogen door een contactlensspecialist of optometrist controleren om zeker te weten of nachtlenzen voor u geschikt zijn.

Om contactlenzen aan te laten meten, adviseren wij altijd om contact op te nemen met een gediplomeerde contactlensspecialist of een optometrist. Die meten uw ogen goed op. Zij maken een foto van het hoornvlies van uw ogen en luisteren naar uw wensen. Deze gegevens bij elkaar zorgen ervoor dat u het juiste advies krijgt voor het dragen van contactlenzen. Laat uw lenzen elke zes maanden controleren door uw specialist om problemen (infecties) aan het oog te voorkomen.