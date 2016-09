Flink lagere opening AEX

AMSTERDAM ( - ) - De AEX-index in Amsterdam is maandag fors lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Ook de andere graadmeters in Europa gingen stevig onderuit. De financiële markten blijven onzeker over het monetaire beleid.

Door ANP - 12-9-2016, 9:14 (Update 12-9-2016, 10:13)

De AEX stond drie kwartier na de openingsbel 1,7 procent lager op 445,38 punten. De MidKap speelde 1,6 procent kwijt tot 639,48 punten. De indices in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 1,8 procent.

In de hoofdindex stond geen enkel fonds in het groen. Sterkste daler was staalgigant ArcelorMittal (min 3,8 procent). Altice verloor 2,4 procent. De Franse kabelaar maakte bekend voor 3,8 miljard dollar aan schulden te hebben geherfinancierd. Unilever en Heineken toonden de kleinste verliezen, met 0,9 tot 1,1 procent.

TomTom

In de MidKap was het koersenbord eveneens volledig rood. Navigatiespecialist TomTom was met een min van 3,1 procent de grootste verliezer. Ook onder meer Fugro (min 2,8 procent) en Intertrust (min 2,7 procent) deden flinke stappen terug.

In Frankfurt ging E.ON 12,8 procent onderuit. Het Duitse energieconcern bracht maandag zijn kolen- en gascentrales naar de beurs onder de naam Uniper. Branchegenoot RWE leverde 2,8 procent in. Het concern maakte bekend de beursgang van zijn hernieuwbare energiedivisie Innogy, waartoe ook het Nederlandse Essent behoort, definitief door te zetten.

De Duitse producent van industriële gassen Linde leverde 8,2 procent in. Het bedrijf maakte bekend dat de fusiegesprekken met de Amerikaanse branchegenoot Praxair zijn stopgezet. Naar verluidt konden de partijen het niet eens worden over de toekomstige hoofdlocatie van het fusieconcern.

BHP Billiton

Ook in Londen stonden de grondstoffengerelateerde bedrijven bij de grootste verliezers. Zo zakte BHP Billiton 4,3 procent en verloor Anglo American 3,7 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 45,25 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper, bij 47,48 dollar per vat. De euro noteerde 1,1256 dollar, tegen 1,1220 dollar bij het Europese slot op vrijdag.