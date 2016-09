Bloedrode beursdag in Azië

TOKIO ( - ) - De aandelenbeurzen in Azië gingen maandag hard omlaag in navolging van de zware koersverliezen die vrijdag werden geleden in Europa en New York. Beleggers blijven onzeker over het monetaire beleid.

Door ANP - 12-9-2016, 8:35 (Update 12-9-2016, 8:35)

De Nikkei-index in Tokio sloot met een verlies van 1,7 procent op 16.672,92 punten. Beleggers in Tokio verwerkten nog wel een meevallend cijfer over de Japanse machineorders. Die gingen in juli met 4,9 procent omhoog op maandbasis, terwijl door economen gemiddeld werd gerekend op een daling met 2,9 procent.

De bedrijven in de Japanse hoofdstad gingen over een breed front omlaag. Bij de grootste dalers stond elektronicabedrijf Sony, dat 3 procent aan waarde verloor. Sumitomo Chemical kreeg een afwaardering aan zijn broek en leverde 2,5 procent in.

Samsung

In Seoul was Samsung een opvallende verliezer met een min van 7 procent, de sterkste daling in ruim vier jaar. Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf drong bezitters van de Galaxy Note 7 opnieuw aan om te stoppen met de smartphone en het toestel zo snel mogelijk in te leveren. Ook toezichthouders en luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor het gebruik van de Note 7. Er zijn incidenten geweest waarbij de smartphone in brand vloog of explodeerde. De Kospi in Seoul verloor 2,2 procent.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 2,8 procent in het rood. De All Ordinaries in Sydney daalde 2,2 procent.