Thema van de week: aderontsteking

ALKMAAR - Ik heb een dikke bult achter mijn knieholte en een pijnlijke aderontsteking. Er wordt niets aan gedaan. Ik kan soms in de nacht niet slapen van de pijn, laat staan als ik er aan kom. Wat kan ik hier aan doen?Patiënten met een uitgebreide aderontsteking lopen meer risico op een diepe trombose of longembolie. Om die reden is het verstandig om bij deze patiënten met een echo-onderzoek een trombose uit te sluiten. Bij een uitgebreide aderontsteking luidt het advies om gedurende zes weken bloedverdunners te gebruiken in de vorm van injecties.Om de pijn te verminderen krijgt de patiënt een verband om het been en het advies zoveel mogelijk te bewegen om de doorbloeding te stimuleren. Als de aderontsteking is afgezakt en deze is ontstaan in een spatader, dan is het raadzaam om na verloop van tijd de spataderen te behandelen om nieuwe aderontstekingen te voorkomen. Wanneer u denkt last te hebben van een aderontsteking, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze kan u indien nodig doorsturen naar een fleboloog.

Door Redactie - 2-9-2016, 14:56 (Update 2-9-2016, 14:57)



Bloedverdunners en band om been bij aderontsteking

1. Wat is een aderontsteking en waar wordt het door veroorzaakt?

In het been zitten bloedvaten die het bloed terugvoeren naar het hart. Er zijn oppervlakkige aderen en diepe aderen. Een aderontsteking is een stolsel in een oppervlakkige ader. Meestal zit een aderontsteking in het been, maar het kan ook in een arm voorkomen. Het gaat vaak gepaard met pijn en een harde rode streng onder de huid.

Soms ontstaat een aderontsteking na een trauma (door vallen of stoten). Daarnaast kunnen in een spatader aderontstekingen ontstaan, omdat het bloed minder snel stroomt in een uitgerekte ader. Bedrust of langdurige immobiliteit kan bijdragen aan het risico op een aderontsteking. Soms kan een normale ader ontsteken door bijvoorbeeld een infuus.

2. Ik heb een dikke bult achter mijn knieholte en een pijnlijke aderontsteking. Er wordt niets aan gedaan. Ik kan soms in de nacht niet slapen van de pijn, laat staan als ik er aan kom. Wat kan ik hier aan doen?

Patiënten met een uitgebreide aderontsteking lopen meer risico op een diepe trombose of longembolie. Om die reden is het verstandig om bij deze patiënten met een echo-onderzoek een trombose uit te sluiten. Bij een uitgebreide aderontsteking luidt het advies om gedurende zes weken bloedverdunners te gebruiken in de vorm van injecties.

Om de pijn te verminderen krijgt de patiënt een verband om het been en het advies zoveel mogelijk te bewegen om de doorbloeding te stimuleren. Als de aderontsteking is afgezakt en deze is ontstaan in een spatader, dan is het raadzaam om na verloop van tijd de spataderen te behandelen om nieuwe aderontstekingen te voorkomen. Wanneer u denkt last te hebben van een aderontsteking, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze kan u indien nodig doorsturen naar een fleboloog.

3. Rond mijn enkels heb ik heel veel kleine blauwe adertjes. Ik heb er geen last van maar ik vind het erg lelijk staan - vooral in de zomer - bij blote benen. Is daar iets tegen te doen?

Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat kleine blauwe of rode adertjes ontstekingen zijn. Dit is niet het geval. Het zijn gesprongen adertjes die goed behandeld kunnen worden met onder andere sclerocompressietherapie. Bij deze behandeling wordt een irriterende vloeistof in de adertjes gespoten. Deze vloeistof veroorzaakt irritatie aan de binnenkant van de adertjes. Hierdoor plakken de adertjes als het ware dicht en verdwijnen ze na verloop van tijd. Omdat de gesprongen adertjes een teken kunnen zijn van grotere spataderen, is het verstandig uw benen door een fleboloog te laten onderzoeken.

Informatieavond

Wilt u meer informatie over spataderen, de gevolgen (waaronder aderontstekingen) en de behandelmogelijkheden? U bent van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 13 september van 19:00 – 20.30 uur. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.centrum-oosterwal.nl . U kunt zich ook aanmelden via 072-51577 44.