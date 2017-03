Stralende blijdschap bij Buriram

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Anna over Buriram in Hoorn.

Hannah, na het lezen over jouw reis naar de Gordel van Smaragd in Bergen loopt het water mij in de mond. Een verlangen naar oosterse smaken dringt zich aan mij op en brengt mij naar Buriram, de Thaise schatkamer van Sunee Doureeram.

Ben bij binnenkomst even in verwarring als...