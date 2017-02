Klaas is een man van de wereld

Foto Erna Faust Niek Groen (l) en Jos Keijsper. Bekijk Fotoserie

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Anna over Klaas in Uitgeest.

Hannah, om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik heb een nieuwe vriend. Klaas is zijn naam. Ja, dat klinkt heel Hollands en niet meteen heel spannend, maar ik wil hem graag aan je voorstellen.

Klaas woont sinds juni in Uitgeest en heeft al een schare...