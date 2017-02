Onverwacht verrast bij Magnolia’s

Foto Holland Media Combinatie Foto Holland Media Combinatie Bekijk Fotoserie

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Hannah over Magnolia’s in Purmerend.

Anna, deze keer ben ik naar een restaurant geweest waar je niet zo snel aan zult denken als je geen golf speelt of een hotelovernachting wenst in Purmerend. Het restaurant Magnolia’s is de brasserie van het Hampshire golfhotel, Waterland. Gelegen op de eerste etage met een terras met...