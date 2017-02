Hoe Frans kan het zijn bij Miguel

Foto Holland Media Combinatie Restaurant Miguel. Bekijk Fotoserie

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Hannah over Miguel in Beverwijk.

Verwarring alom Anna, door de naam Miguel. Niks hieraan doet je vermoeden dat je te maken krijgt met een chef-kok/eigenaar die geboren is als twaalfde telg in een Moluks gezin. Bij Miguel wordt niet traditioneel Indonesisch of Moluks gekookt en ook niet per se Spaans, zoals zijn naam...