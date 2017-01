West-Fries Frans bij Die Drie Haringhe

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Anna over Die Drie Haringhe in Enkhuizen.

De winterse kou is zo vergeten wanneer je binnenstapt bij Die Drie Haringhe in Enkhuizen. Om te beginnen door de stralende ontvangst door gastvrouw Eva, maar ook de warmte die dit voormalig pakhuis uitstraalt draagt daaraan bij.

Het monumentale pand is klassiek ingericht en ook de tafels...