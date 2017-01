Geen verrassingen bij Four Seasons

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Hannah over Four Seasons in Monnickendam.

Het is misschien niet het beste seizoen om naar Monnickendam af te reizen. Het is snel donker en over de Gouwzee blaast vaak een koude wind. Van al het schoons van Monnickendam is niets te zien, maar toch waag ik mij door de nauwe straatjes om de...