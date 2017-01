Bon chef De Nobel

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Anna over Le Bon in Alkmaar.

Le Bon is het anagram van Nobel en de naam die Pascal de Nobel zijn restaurant heeft gegeven. Maar Le Bon staat natuurlijk ook voor het goede en die kwalificatie houdt De Nobel graag hoog in het vaandel.

Zoveel mogelijk gebruikmaken van biologische producten en streekgebonden ingrediënten, is...