De Huiskamer is net even anders

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Hannah over De Huiskamer in Wormer.

Anna, net voor de kerst heb ik op een bijzondere locatie gegeten; in de kerk van Jisp.Kun je het voorstellen, drie prachtig gedekte lange tafels op de zerkenvloer, kroonluchters met kaarsen en mooie zang van Sophie Hart (de huiszangeres) op de achtergrond. Het voelde meteen goed terwijl...