Dubbel gevoel bij Kroft No Nonsense

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Hannah over Kroft No Nonsense in Hoorn.

Anna, weet je dat het meest markante plein van Hoorn sinds 1888 twee namen heeft: Roode Steen en Kaasmarkt. Beide namen hebben zo hun geschiedenis, maar feit blijft dat er zes straten en stegen op uitkomen en in een van die straten, het West, is restaurant...