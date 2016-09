Bella Italia: Stormachtig Sicilië

Foto Holland Media Combinatie Bella Italia. Bekijk Fotoserie

Onder het motto ’proeven doe je met al je zintuigen’ bezoeken Anna & Hannah om beurten een restaurant. In Over de Tong vertellen zij elkaar over hun ervaringen. Vandaag: Anna over Bella Italia in Hoorn.

Om de zomer zo lang mogelijk vast te houden, zoek ik het in Italië. Eigenlijk Sicilië om nog even wat preciezer te zijn. Want daar liggen de roots van Giancarlo (alleen al die naam!) Pagano, eigenaar van Bella Italia.

Helaas deze avond geen zomerse temperaturen, maar wel de...