Verkiezingen op website en digikrant

Het zijn de spannendste Tweede-Kamerverkiezingen sinds tijden. De verschillen tussen de grote partijen zijn klein.

Wie zorgt er op het laatste moment voor een verrassing? En wie van de vele nieuwkomers slaagt erin de Kamer in te komen? Op onze website vindt u de hele dag het laatste nieuws uit de stemlokalen. Na het sluiten van de stembussen verschijnt woensdagavond op de site een kaart met de uitslagen per gemeente. Daarin kunt u niet alleen zien hoe de partijen in uw plaats hebben gescoord, maar ook - als aardigheidje - welke coalities in uw gemeente mogelijk zijn. De digikrant krijgt in de loop van de nacht een een update met de laatste verkiezingsberichten.