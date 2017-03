App tweedehands kleding grote hit

De Nederlandse startup United Wardrope is een grote hit. De site en app waarop je tweedehands kleding kunt verkopen, krijgt steeds meer gebruikers. Nog even en ze gaan de strijd aan met grote modeketens als H&M, Primark en Zara. Kleding hergebruiken kan niet alleen geld opleveren, het is ook ontzettend duurzaam.

Door Leander Mascini - 13-3-2017, 15:13 (Update 13-3-2017, 15:23)

De afgelopen drie jaar werd voor 4,5 miljoen euro aan tweedehands mode verkocht. De website en de app worden inmiddels door 600.000 verkopers en kopers in Nederland, België en sinds kort ook Frankrijk gebruikt.

Als die groei doorzet zullen er dit jaar meer dan een half miljoen kledingstukken over de digitale toonbank vliegen. „Daarmee worden we een serieuze concurrent van grote modeketens als H&M, Primark en Zara”, zegt medeoprichter Thijs Verheul.

Soort Marktplaats

De werking is eigenlijk weinig verschillend van Marktplaats. Je doorzoekt je kledingkast naar spullen die je niet meer wil hebben en maakt een goede goede. Via de app of website zet je het kledingstuk online. En dan is het wachten op iemand die geïnteresseerd is.

Je stuurt de kleding op en krijgt dan binnen 24 uur het bedrag op je rekening. Wel nieuw is de functie om verkopers te volgen. Dan krijg je een notificatie wanneer iemand iets te koop zet. Handig als je bijvoorbeeld fan bent van iemands kledingsstijl.

Duurzaamheid

Op termijn moet de app in de hele wereld te gebruiken zijn. Op deze manier willen de bedenkers de strijd aangaan met de zogeheten fast fashion: snel geproduceerde, goedkope kleding, die niet duurzaam is en van mindere kwaliteit. „We willen van tweedehands kleding de norm maken. Er is al zoveel kleding in omloop. Het is tijd dat we eerst kijken wat anderen in hun kledingkast hebben hangen voordat we nieuwe kleding kopen.”

De website van United Wardrope vind je hier. De app is te downloaden voor iPhone en voor Android.