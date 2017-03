De grote verkiezingsquiz van 2017

Het verkiezingscircus nadert zijn hoogtepunt. Wordt Geert Wilders de grote winnaar of toch weer Mark Rutte? Woensdagavond weten we het. Voordat het zover is krijg je bij ons op de site de mogelijkheid om je kennis van de verkiezingen te testen.

Weet jij wat Asscher van Klaver vindt? En wat het belangrijkste partijpunt van de Vrijzinnige Partij is? Doe de quiz via deze link.