Stijgt of daalt de ozb in uw gemeente?

Huiseigenaren in Nederland zijn gemiddeld 1,88 procent meer kwijt aan de onroerendezaakbelasting (ozb) dan vorig jaar. Hoe zit het in uw gemeente?

De Vereniging Eigen Huis zette de cijfers voor 2017 op een rij.

U kunt hier uw eigen gemeente opzoeken en kijken of de woonlasten (ook ozb) dit jaar stijgen of dalen.

Over 2016 zijn nog meer precieze gegevens over de woonlasten voorhanden.

Zo biedt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden een Lokale Lasten Calculator aan. Daarmee kunt u ook gemakkelijk de lasten vergelijken met een andere gemeente.

De WOZ-waarde, waarop de ozb wordt berekend, is ook per pand te bekijken via het WOZ-waardeloket. De meeste gemeenten in Noord- en Zuid-Holland doen mee aan dit systeem.