Gluren tussen de vogelhuismuren

Een bosuil op zijn nest.

Meer dan een miljoen mensen gluurden vorig jaar in de nesten van negen vogelpaartjes. En ook dit jaar gaan de webcams van de Vogelbescherming weer aan. In 2017 zijn de lenzen gericht op de bosuil, kerkuil, steenuil, slechtvalk, ooievaar, gierzwaluw, ijsvogel, koolmees en voor de eerste keer de blauwe reiger.

Door Leander Mascini - 8-3-2017, 10:24 (Update 8-3-2017, 10:24)

Of het door het succes van voorgaande jaren komt of niet, de website van de webcams is helemaal vernieuwd. Via www.vogelbescherming.nl/beleefdelente zijn de livebeelden uit de negen nesten te bekijken. Dat niet alleen: iedere dag zijn er samenvattingen met hoogtepunten.

Behalve de populaire weblogs waar per vogel een dagboek wordt bijgehouden door een vogelexpert, is er een chatroom waar kijkers met elkaar kunnen praten en vragen kunnen stellen aan de vogelexperts. Een mooie verbetering is ook de kleurencamera in de nestholte van de bosuil. Vorig jaar zagen we deze mysterieuze soort nog in zwart-wit, nu in haarscherp full-color.

De camera’s blijven in ieder geval aan tot 1 juli. Tot die tijd wordt het in elk nest spannend hoe het gaat lopen. Partnerruil, ordinaire ruzies en vreemdgaan zullen net zo gewoon zijn als lekker knuffelen, elkaar een vers muisje opdienen of eeuwige trouw.