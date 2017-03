Oefen zelf vast het Wilhelmus

CDA-lijsttrekker Sybrand Buma bepleit het (verplicht) zingen van het Wilhelmus op scholen.

Door internetredactie - 6-3-2017, 15:15 (Update 6-3-2017, 15:15)

Het Nederlandse volkslied wordt inzet in de discussie over normen en waarden. Het levert Buma hoon én bijval op.

Kent u trouwens zelf wel een of meer coupletten van het Wilhelmus, dat overigens pas sinds 1932 het officiële volkslied van Nederland is? Oefen flink en zing mee: u vindt hier de tekst en video’s.

De bron van het Wilhelmus stamt ergens uit 1572, tijdens het beleg van Chartres (Frankrijk), aan net begin van de Tachtigjarige Oorlog. Ruim een halve eeuw later vormde de tekst de basis voor een reeks coupletten waarvan de beginletters van elk couplet de naam „Willem van Nassov’ vormden. De herkomst is niet helemaal duidelijk, maar Nederlandse en Vlaamse onderzoekers maakten in 2016 bekend dat de auteur zeer waarschijnlijk Petrus Datheen is.

’Wien Neêrlands Bloed’ gold als het oorspronkelijke volkslied van Nederland, maar in de loop der tijd werd het strijdbare Wilhelmus steeds vaker aangehaald. Op 10 mei 1932 werd het Wilhelmus het nieuwe volkslied.

Het volkslied wordt gezongen bij nationale en internationale gelegenheden zoals herdenkingen, staatsbezoeken, internationale sportwedstrijden en gerelateerde huldigingen. Vooral bij voetbalwedstrijden klinkt het volkslied uit vele monden, meestal het eerste couplet en soms gevolgd door het zesde. En sinds 2004 behoort het volkslied ook tot militair protocol.

Lees hier de volledige (maar gemoderniseerde) tekst van het Wilhelmus. En bekijk enkele video’s van gebeurtenissen waarbij het volkslied wordt gezongen.

Zie ook de website van het Koninklijk Huis.

