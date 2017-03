Te koop: onbewoonde eilandjes Vinkeveen

Wil je een eigen onbewoond eilandje bezitten in Nederland? Dat kan! Op de Vinkeveense Plassen gaan 44 onbewoonde eilandjes onder de hamer. Eén ding: het moet onbewoond blijven, dus er een huis op bouwen mag niet.

Je bootje aanleggen, picknicken en genieten van het uitzicht en de rust. Een eigen eiland bezitten klinkt wel heel idyllisch. Geïnteresseerden kunnen de openbare veiling op 18 april in Vinkeveen bezoeken. Dan gaan de eilandjes in de Utrechtse Vinkeveense Plassen onder de hamer.

Je eigen eilandje bezitten betekent ook zelf onderhouden. En er moet nog wel het nodige gebeuren. Het gaat om langwerpige smalle eilandjes, zogenaamde legakkers, die ontstaan zijn door turfwinning in de vorige eeuw. De eilandjes, of delen ervan, spoelen weg. Alleen het beschoeien van oevers kan dit voorkomen, maar dat is een kostbare operatie. De nieuwe eigenaren krijgen de verantwoordelijkheid voor onderhoud. Ongeveer de helft van de eilandjes heeft een beschoeiingsverplichting. De nieuwe eigenaar moet binnen drie jaar zorgen voor degelijke beschoeiing van de oevers.

Je bent niet geheel vrij om te doen en laten wat je wilt op het eiland. Zo is een vakantiehuisje bouwen niet toegestaan op de legakkers. De gemeente onderzoekt met een bestemmingsplanprocedure of de gebruiksmogelijkheden in de toekomst kunnen worden verruimd.

Op de Vinkeveense Plassen zijn honderden van dergelijke eilandjes te vinden, waarvan slechts enkele bewoond zijn. De eilandjes die onder de hamer gaan bestaan soms uit niet meer dan enkele planten en bomen en zullen naar verwachting bedragen opbrengen variërend tussen enkele honderden en duizenden euro's.

Het Recreatieschap, de huidige eigenaar van deze legakkers, wil met de verkoop zorgen dat het unieke cultuurhistorisch landschap behouden blijft. Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van het landschap van de Vinkeveense Plassen.

Voor geïnteresseerden zijn twee voorlichtingsavonden gepland op 20 en 29 maart. Meer informatie over de eilandjes is te vinden op www.werkenaandevinkeveenseplassen.nl