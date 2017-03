Te koop en te huur: auto en caravan Bassie en Adriaan [video]

Wie zou ze niet willen hebben? De auto en caravan van Bassie en Adriaan. Het kan. Ze staan te koop. Tot maandagavond kan er online op worden geboden.

Het gaat niet om de echte caravan en auto van het clownsduo, maar om een goede kopie. Mijts Caravans & Campers uit Heerhugowaard biedt ze te koop aan, na het faillissement van het bedrijf in december.

Je koopt het als setje (plaaggeest niet inbegrepen). Vrijdagmiddag was er vijftien keer op geboden, tot 1200 euro.

Er bestaat niet een echte caravan en auto van Bassie en Adriaan. Acrobaat Adriaan doet alles uit de doeken op zijn website, op een aparte pagina.

Er waren meerdere auto’s (een van de Bassie en Adriaan-auto’s is gestolen). Adriaan was achteraf niet zo gelukkig met zijn idee om de uitklapbare koplampen te voorzien van de kenmerkende ’wimpers’:

,,Dat was een heel leuk idee, maar het had ook een nadeel. Die auto werd al heel snel gezien als de ’Bassie en Adriaan-auto’ en iedereen keek als ze zo'n Prelude zagen rijden. Aangezien ik dagelijks in die auto zat, was ik mijn privacy kwijt. Als ze mijn Prelude zagen rijden (ook zonder gele stickers) keken ze en als ze dan ook mij in die auto zagen zitten, gingen de mensen direct uit hun dak.”

Voor wie de Bassie en Adriaan-auto en caravan niet kan betalen, is er toch goed nieuws. Je kunt een origineel stel huren bij de clown en acrobaat.

Al het materiaal staat al noodgedwongen bij Bassie thuis. Die wilde het graag overdragen aan een museum in Vlaardingen. Maar die wilde het niet hebben. ,,Dat is gewoon lullig”, aldus Bassie.