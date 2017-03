Dating-app voor haters

Ook een hekel aan zondagsrijders, kerst, selfiesticks, kinderen of koriander? Uit sommige studies blijkt dat haat nog meer verbindt dan liefde. En daarom is er nu een dating-app voor haters.

De app verschilt behoorlijk van de vleeskeuringsapp Tinder, waar het vooral om uiterlijk vertoon draait. Op Hater gaat het om persoonlijkheid: je krijgt verschillende onderwerpen voorgeschoteld, waarbij per onderwerp is aan te geven in hoeverre je er een hekel aan hebt. Allebei een bloedhekel aan korte broeken en politici? Zou zomaar een goede match kunnen zijn! De app biedt verder mogelijkheden om foto’s van elkaar te bekijken en spelletjes met elkaar te spelen.

In de toekomst moet het mogelijk worden om zelf ergernissen en irritaties toe te voegen aan de app. De kans op een match met een gelijkgestemde is best groot: er maken al 300.000 mensen gebruik van Hater. De app is alleen beschikbaar voor iOS en is hier te downloaden.