Nieuwe robotsensatie springt hoger dan basketballer

Wie tot nu toe koeltjes bleef onder de opkomst van robots, piept na het zien van deze jongen vermoedelijk wel anders. Het nieuwste speeltje van robotbouwer Boston Dynamics is ruim 1.80 meter hoog, hij dendert van trappen en hij springt hoger dan een gemiddelde NBA basketballer.

De Handle, zo heet ie, tilt ook nog kratjes van 45 kilo en heeft een bereik van ongeveer 24 kilometer. "Dit is het debuut van een robot die wel eens nachtmerries zou kunnen veroorzaken" zegt Marc Raibert, oprichter en CEO van Boston Dynamics. Het valt inderdaad niet te hopen dat de Handle zich ooit tegen de mensheid keert. Bekijk hieronder een video van de Handle in actie.

Boston Dynamics is een bekende producent van robots. Ze bouwden eerder al de BigDog, een soort pakezel die spullen kan sjouwen door onherbergzaam terrein.

Een andere bekende robot is de ‘humanoid’ Atlas. De Atlas loopt op twee benen en is ontwikkeld om gevaarlijke taken van mensen over te nemen, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een olielek of het blussen van een grote brand.