Foto’s en video: Oranjes in Lech

Foto: ANP

Er was minder pers dan voorgaande jaren afgereisd naar het persmoment met de koninklijke familie in het Oostenrijkse Lech. „Niet zo gek. Het is een gewoon jaar. Er is geen bijzondere aanleiding”, zegt Hermann Fercher, de directeur van de VVV van Lech.

Door Internetredactie - 27-2-2017, 14:56 (Update 27-2-2017, 15:39)

Wel ging het nog even over een aankomende mijlpaal voor koning Willem-Alexander. Hij wordt over precies twee maanden vijftig jaar. Een omstander had aan de koning gevraagd of het skiën met zijn leeftijd nog wel ging. ,,Vijftig is het nieuwe dertig", aldus Willem-Alexander.







































































































































































Niet alleen het mediacircus was in afgeslankte formatie aanwezig. Ook het koninklijk gezelschap was ongebruikelijk klein. Prinses Beatrix ontbrak voor het eerst sinds de troonswisseling in 2013. Ze was de afgelopen tien dagen wel in Lech, samen met prinses Mabel en haar dochters, maar reisde al voor het fotomoment af. Ook prins Constantijn en zijn gezin waren afwezig.

Willem-Alexander, Maxima, Amalia, Ariane en Alexia namen een half uur de tijd voor de media. Het gezin poseerde staand, zittend en liggend en daalde een paar keer af om vervolgens weer hun weg te vervolgen.

Foto’s: ANP/AFP