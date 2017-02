Vanuit de ogen van een geleidehond [video]

Veel mensen zijn verbaasd over wat een geleidehond allemaal kan. Hier speelt KNGF Geleidehonden op in. Zij hebben een virtual reality-video gemaakt zodat mensen meer inzicht krijgen in de obstakels die een hond onderweg tegenkomt en hoe het dier wordt getraind om hiermee om te gaan.

Door Leander Mascini - 23-2-2017, 10:58 (Update 23-2-2017, 11:12)

In de video maak je van dichtbij mee hoe de hond een toonbank in een winkel zoekt, nauwe doorgangen leert inschatten en zie je hem als ’gewone hond’ spelen met soortgenoten op het veld. KNGF Geleidehonden zet de VR-video in om voorlichting te geven op scholen, bij verenigingen en op evenementen.

Peter van der Heijden, hoofd Training bij KNGF Geleidehonden legt uit waarom voorlichting in deze vorm wordt ingezet: ,,In hun dagelijkse werk met geleidehonden horen onze trainers en geleidehondgebruikers regelmatig: ’wat geweldig, ik wist niet dat-ie dat ook kan’ of ’ongelooflijk wat die hond voor jou doet.’ Met VR begeef je je ineens in onze wereld van de geleidehond en zijn trainer.”

De film is gratis beschikbaar via geleidehond360.nl, en is op meerdere manieren te bekijken: op de PC, tablet of smartphone en met of zonder VR-bril.