Wielrenner Kuiper op zoek naar ’gehurkte man’

Wie is de ’gehurkte man’ die wielrenner Hennie Kuiper bijna de zege kostte tijdens de klassieker Parijs-Roubaix in 1983? Nu, 34 jaar later, zijn Hennie en zoon Bjorn Kuiper alsnog op zoek naar het antwoord op die vraag.

Door Medewerker Internet - 22-2-2017, 15:30 (Update 22-2-2017, 15:30)

Het is misschien wel één van de meest bekende momenten uit de Nederlandse wielergeschiedenis. Kuiper moet uitwijken voor een man die op zijn hurken foto’s zit te maken, rijdt lek in de berm en lijkt de overwinning te verspelen. Gelukkig is de reservefiets er op tijd en kan Kuiper toch nog winnen.

Het enige dat bekend is van de gehurkte man, is dat hij een bril droeg en dat er een rood tasje naast hem stond. „Ik ben nog een paar meter doorgefietst, dus hij staat nergens op beeld. We hebben een wazige foto uit een filmpje op internet. En nu maar hopen dat we hem weten op te sporen”, zegt Kuiper tegen RTV Oost.

Journalisten Joop Holthausen en Jacob Bergsma werken samen met zoon Bjorn Kuiper aan een fotoboek over de wielercarrière van Hennie Kuiper. De gehurkte man mag niet ontbreken in het boek. „Hij was aan het fotograferen, misschien heeft hij ook wel foto’s”, zegt de zoon van de Twentse coureur. ,,Het zou geweldig zijn als we hem te spreken krijgen, hij zijn verhaal kan doen,” aldus Bjorn Kuiper bij het AD.

Mensen die iets weten van de gehurkte man kunnen via deze site contact opnemen.