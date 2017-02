Online korting shoppen bij supermarkten

Boodschappen doen bij verschillende supermarkten aan de hand van aanbiedingen. Het schijnt behoorlijk wat geld te kunnen schelen, maar alle reclamefolders doorspitten is een tijdrovend karwei. De nieuwe app Hiiper belooft de producten op je boodschappenlijstje te vergelijken, zodat je de goedkoopste keuze kunt maken.

Door Internetredactie - 21-2-2017, 17:02 (Update 21-2-2017, 17:03)

Op die manier zou de gebruiker wel tot dertig procent moeten kunnen besparen. Omrijden naar een supermarkt ver weg, is overigens niet nodig, want de service sorteert op supermarkten in de buurt.

Een aantal grote supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Plus, Hoogvliet en Dekamarkt worden meegenomen in de vergelijking.

Het vergelijken met Hiiper werkt zowel via de website als apps voor iOs en Android.

Overigens lopen de beoordelingen in de Google Playstore nog niet over van enthousiasme. Zo mist een gebruikster diverse producten. ,,Er staat maar één variant of smaak, terwijl elke smaak anders geprijsd kan zijn.” Een ander mist supermarkten Lidl, Aldi, Emté en Dirk. ,,We vergelijken op dit moment alleen supermarkten die hun producten en prijzen online hebben staan”, reageert Hiiper.

Het concept van Hiiper is niet helemaal nieuw. Ook Sjoprz zegt je te helpen bij slimmer boodschappen doen. Weliswaar is deze dienst iets minder specifiek gericht op prijzen vergelijken. Het is namelijk ook mogelijk op basis van bijvoorbeeld voedingswaarden producten te kiezen.

Niet via een app, maar ook een vergelijkingssite voor boodschappen is Superscanner. Eveneens gericht op geld besparen.