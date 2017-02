Dineren met de 50-jarige koning [video]

ANP

Koning Willem-Alexander wordt op 27 april 50 jaar. Een jubileum. En dat wil hij dan ook vieren. Daarom heeft de koning een dag later een diner gepland met 150 ’gewone’ burgers.

Door Leander Mascini - 20-2-2017, 13:22 (Update 20-2-2017, 13:22)

Deze 150 genodigden mogen aanschuiven bij de koning en koningin in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Daarna gaat het paleis voor 50 uur open voor publiek.

Inwoners van Nederland die ook 27 april jarig zijn en daarnaast een kroonjaar hebben, kunnen zich aanmelden voor het diner. Dat doen zij via deze website. Daar is ook een speciale tekentool te vinden om te kijken of je in aanmerking komt voor het diner. De stelregel is: het gaat om een kroonjaar als de nieuwe leeftijd een vijftal is. Dus bijvoorbeeld: 15, 20, 40 of 65.

Via sociale media heeft de koning een video-uitnodiging verstuurd. App-gebruikers bekijken deze hier.