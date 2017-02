Online daten met je politieke tegenstander

Wel eens gehoord van een politieke bubbel? Het zou zomaar kunnen dat u erin zit. Om nog voor de verkiezingen van 15 maart uit die bubbel te komen, helpt het om discussies te voeren met mensen buiten de eigen politieke voorkeur.

Het is niet altijd eenvoudig om op mensen af te stappen die een hele andere kijk hebben op maatschappelijke zaken. De website ’Waarom kies jij’ helpt een handje om over de drempel te stappen.

Op basis van ingevulde voorkeuren, koppelt de site je aan een politiek tegenstander. Er is een chatomgeving aan de hand van stellingen argumenten voor en tegen uit te wisselen en om je mening te toetsen. Een nieuwe gesprekspartner of nieuwe stelling kiezen is geregeld met een druk op de knop.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

De eerste 24 uur van de site was in ieder geval een succes. Er werden meer dan 10.000 politieke discussies gevoerd.