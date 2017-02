’Deze wereld heeft nu muziek nodig’

Het zijn roerige tijden in de (politieke) wereld: Trump, IS, migratie om maar iets te noemen. Muziek verzacht het leed...

Door internetredactie - 17-2-2017, 15:09 (Update 17-2-2017, 15:09)

Vanuit een ’optimisme dat een muzikant iets kan bijdragen aan een mooiere, betere wereld’ is onder aanvoering van ’popprofessor’ Leo Blokhuis de website ’What the world needs now’ gestart. Mooie muziek met een boodschap. Naar voorbeeld van Dave Eggers’ 30days30songs.com, ook wel omschreven als ’een lijst met liedjes die Donald Trump zal haten’.

De site is een reflectie van muzikanten om de wereld te verbeteren. Diverse Nederlandse muzikanten stuurden nieuwe of bestaande liedjes in om zo een positieve bijdrage te leveren aan een ’veelkleurige, respectvolle samenleving’. En dat gezien in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen plus de ’toestand’ in de rest van de wereld.

De eerste bijdragen zijn van o.a. Iris Hond, Kasper van Kooten, The Pilgrims, Brainpower met Orange Grove.