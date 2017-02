Originele tekeningen Suske en Wiske onder de hamer

Suske en Wiske liefhebbers opgelet. Deze week gaan de originiele tekeningen van het Suske en Wiske album ’De nerveuze Nerviërs’ uit 1964 onder de hamer.

Door Leander Mascini - 16-2-2017, 10:07 (Update 16-2-2017, 10:11)

De tekeningen in dit 55 pagina’s tellend album zijn gemaakt door geestelijk vader Willy Vandersteen. Volgens de experts van Catawiki gaat het om een bijzonder album in de Suske en Wiske reeks. ’De nerveuze Nerviërs’ was het allereerste Suske en Wiske album dat geheel in het ABN (Algemeen beschaafd Nederlands) verscheen.

Nieuwe namen

Voordat dit album uitkwam waren de Suske en Wiske verhalen alleen in het Vlaams uitgebracht. Er wordt door verzamelaars dan ook gesproken over de Vlaamse- en de Hollandse reeks. Met de start van dit album in 1964 kwam daar een einde aan. De namen van de striphelden veranderen hiermee ook definitief.

Zo werd Jerom in de Hollandse reeks bijvoorbeeld eerst Jeroen genoemd en Lambik heette in de Hollandse reeks Lambiek. Sidonia had in de Vlaamse reeks de naam Sidonie. Ook Wiskes popje krijgt in dit album voor het eerst de naam Schanulleke. Daarvoor werd het popje in de Vlaamse reeks Schalulleke genoemd en in de Hollandse reeks Schabolleke.

Volledig album

Volgens Catawiki is het bijzonder dat alle pagina’s van eenzelfde album tegelijk worden geveild. „Het gebeurt regelmatig dat we een originele pagina van Suske en Wiske veilen, maar een compleet album, zonder ontbrekende pagina’s gebeurt zelden”.

Catawiki verwacht dan ook een totale opbrengst van ruim 100.000 euro. De veiling duurt nog tot en met zondag 19 februari en bieden kan hier.