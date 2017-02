‘Dag van de duizend voorbeelden’

Het is donderdag de ‘Dag van de duizend voorbeelden’.

Door internetredactie - 15-2-2017, 16:03 (Update 15-2-2017, 16:03)

Duizend ondernemers die een banenafspraak over personeel met een arbeidsbeperking hebben gemaakt, krijgen een schouderklopje, o.a. van Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het initiatief moet uiteindelijk (meer dan) 100.000 banen opleveren.

De themadag is opgezet door VNO-NCW, MKB en LTO Nederland. Een rondetafelgesprek, met staatssecretaris Jeta Klijnsma, is een van de programma-onderdelen.

Op een speciale website ’Op naar 100.000’ is alle informatie verzameld: evenementen, uitleg, regels en vooral een overzicht met inspirerende bedrijven.

Zo organiseren de regios’ Zuid-Kennemerland en IJmond en Groot-Amsterdan een ’meet and greet’ tussen werkzoekenden en werknemers en voegt de regio Gooi- en Vechtstreek er bovendien nog ’open huis’ bij VMO Gooise Meren aan toe. In Hoorn vindt een inspiratieontbijt plaats.

De zogenoemde ’banenafspraak’ gaat uit van een banengroei van minimaal 9000 per jaar (na verwachte groei in 2015 van 6000 en in 2016 van 8.000), zodat in 2026 de 100.000 banen voor arbeidsbeperkten moeten zijn gehaald.

Werkgevers krijgen o.a. informatie via vraagstellingen als ’Hoe vind ik een geschikte kandidaat’ en zien dat ook terug in bijvoorbeeld videobijdragen.

Concrete, en daarmee inspirerende voorbeelden zijn o.a. groothandel IDorganics in Zaandam en autobedrijf Volvo Buitenweg in Hilversum, Hema Voorschoten en Hema Noordwijk, Deen Bergen, De Bonte Belevenis op Texel.

Op sociale media is de actiedag te volgen via #1000voorbeelden .