Terug: de onverwoestbare Nokia 3310 [video]

De Nokia 3310 wordt weer in productie genomen. Het was een van de meest gebruikte mobiele telefoons. Maar liefst 126 miljoen exemplaren werden verkocht.

Nokia komt met 'vernieuwde' 3310

Voor iedereen die gevoelig is voor mobieltjesnostalgie heeft Nokia goed nieuws. Tenminste dat beweert VentureBeat. Volgens die website presenteert de Finse telefoonmaker later deze maand tijdens Mobile World Congress in Barcelona een vernieuwde Nokia 3310.

