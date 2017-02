Nu te bestellen: een vliegende auto [video]

Je kunt hem vanaf maandag13 februari bestellen: de eerste commerciële vliegende auto.

Door Fokke Zaagsma - 13-2-2017, 15:50 (Update 13-2-2017, 15:50)

Het bedrijf Pal-V uit Raamsdonkveer brengt hem op de markt. De eerste levering is eind 2018 gepland.

De gyrocopter is een tweepersoons driewieler. Met rotor, natuurlijk.

Ideaal om de file te ontwijken, aldus het bedrijf, maar ook om buien te ontwijken waardoor je niet verder kunt vliegen. Dan ga je gewoon een stukje rijden. ,,Succesvolle mensen haten het immers om tijd te verspillen’’, aldus de site van het bedrijf.

Er zijn twee modellen verkrijgbaar: de Liberty Pioneer en de Liberty Sport.

Je moet er wel een half miljoen euro voor op tafel leggen.

Wie wil vliegen, heeft een landingsbaantje nodig van tussen de 90 en 200 meter.

De bezitters moeten in bezit zijn van een vliegbrevet. In de lucht kan het ding zo’n 180 kilometer per uur halen. Op de weg gaat ’ie 160 kilometer per uur. Ombouwen van auto naar helikopter kost ruim tien minuten.

(App-gebruikers zien een video hier en hier)