Foto-actie zorg: #vertrouwopons

Het personeelstekort in de zorg is groot. Daarom zijn medewerk(st)ers in zorg en verpleging onder de noemer “#vertrouwopons” gestart met een charmeoffensief op sociale media.

Door internetredactie - 10-2-2017, 13:50 (Update 10-2-2017, 14:02)

Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het vooruitzicht is het nodig meer geld en menskracht te realiseren in de zorg.

De beroepsvereniging V&VN is de actie ’Vertrouw op ons’ begonnen om mensen, en dan met name kiezers, bewust te maken van de zorgen in de zorg. De vergrijzing in Nederland neemt toe, er worden meer dan ooit ziekenhuisbedden bezet door mensen die eigenlijk in een verzorgingstehuis zouden moetenverblijven en het tekort aan goed geschoold personeel is groot. Wie voor goede zorg in Nederland kiest, kan dat natuurlijk bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer duidelijk maken. V&VN heeft daarom negen speerpunten vermeld op de actiesite Vertrouwopons.

Werknemers uit de zorg kunnen een actieposter van de site downloaden en printen en met deze poster een foto van zichzelf maken voor sociale media. Vrijdag ging de actie al als een olievlek op het water over het wereldwijde web. Bekijk hieronder een aantal reacties of klik door naar Twitter.