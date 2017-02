Aarde haarscherp op satellietfoto’s

Zo mooi heeft u de aarde nog nooit gezien. De weersatelliet Goes-16 maakte recent fraaie beelden vanuit de ruimte, waarin de aarde op spectaculair wijze te zien is.

Door internetredactie - 7-2-2017, 16:10 (Update 7-2-2017, 16:10)

De haarscherpe beelden maken het mogelijk om nog betere weersvoorspellingen te doen. Op bovenstaande foto ziet u links beeld gemaakt door Goes-16, rechts door de verouderde Goes-13.

De Goes-16 is een satelliet in een heel nieuwe reeks, alle uitgerust met camera’s waarin zestien spectrumkanalen gecombineerd kunnen worden. Weerdeskundigen kunnen de beelden (o.a. infrarood) gebruiken om ontwikkelingen in het weer beter en op een vroeger tijdstip te volgen.

Voorlopig is de Goes-16 actief boven het westelijk halfrond. Het levert prachtige (video)beelden op. Bekijk hier een aantal foto’s en video’s.

Kijk ook op de website van Nesdis.NOAA.