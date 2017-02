Vertel een verhaal in weinig woorden

Een liefdesverhaal schrijven op een A4’tje is voor velen al een hele klus. In maar zes woorden een heel verhaal vertellen, dat is nog veel moeilijker. Niet voor jou? Doe dan mee aan de schrijfwedstrijd Six Word Love Story.

Door Redactie - 6-2-2017, 16:44 (Update 6-2-2017, 16:54)

De jury bestaat uit Kluun, Saskia Noort, James Worthy en Stella Bergsma. Zij kiezen de persoon die een miljoenenpubliek krijgt voor zijn of haar pennenvrucht. Het winnende verhaal wordt vanaf Valentijnsdag een week lang op enorme billboards langs snelwegen getoond. Als je daarmee geen indruk maakt op je liefde...

Kan jij iets beters bedenken dan bijvoorbeeld ’Perfectie, onschuld en puur. Ik werd wakker’. Of: ’Zag je 1 keer, daarna constant’?

Ga dan naar de site van Six Word Love Story om je eigen zes woorden in te sturen. Dat kan tot en met zondag. Een paar duizend schrijvers gingen je voor.

55 woordenverhalen

Niet zoveel met het thema liefde of iets meer woorden nodig? Op Valentijnsdag gaat voor de zesde keer de schrijfwedstrijd 55 woordenverhalen van start. 55 korte fictieverhalen worden opgenomen in een unieke verhalenbundel, waarvan de verkoopopbrengst naar Stichting Biblionef gaat.

Mijn miniverhaal in de bundel 55 woorden verhalen van @Schrijverspunt pic.twitter.com/dmXbvhGvWi — INfiction (@INfictioncreate) 26 mei 2016

Marjan Lemmens-de Caluwé (schrijfster) en Inge van der Waag (redacteur Schrijverspunt) vormen de jury.