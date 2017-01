Cassettebandje weer helemaal terug

Foto: Maryana Lyubenko

Er bestaat al een generatie die nog nooit een cassettebandje in een walkman of cassettedeck heeft gestopt. Of dat zo blijft, is de vraag, want in de Verenigde Staten is het afgelopen jaar de verkoop van het eerder verdrongen fenomeen gestegen.

Er werden 129 duizend stuks verkocht, meldt het Nielsen’s eindejaars muziekrapport. Overigens zijn Nederlandse verkoopcijfers van cassettebandjes (nog) niet gepubliceerd door bijvoorbeeld de branchevereniging van de entertainmentindustrie (NVPI).

Hoe dan ook, dat cassettebandjes weer een groter publiek bereiken, blijkt uit diverse artiesten die albums op tape hebben uitgebracht. Bijvoorbeeld de jonge, populaire Justin Bieber deed dat met Purpose, maar ook Eminem en Prince zetten hun muziek (opnieuw) op een bandje.

Niet alleen artiesten, maar ook de film Guardians of the Galaxy zorgde voor een opleving. Hoofdrolspeler Peter Quill loopt daarin rond met een walkman en zijn ’awesome mix’, op tape uiteraard. Het waren weliswaar limited editions, maar de Disney Music Group gaf voor het eerst sinds 2003 weer cassettebandjes uit. Nu nog voor zo’n dertig dollar op de kop te tikken op bijvoorbeeld verkoopsites Ebay of Amazon.

Deel twee van de film zal dit voorjaar verschijnen, ongetwijfeld weer met een nieuwe mixtape die uitgegeven gaat worden.

In landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Japan is zelfs een Cassette Store Day in oktober.

Zien we dan binnenkort geen kinderen meer die niet weten wat ze aan moeten met muziekbandje?