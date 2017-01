Liveblog: Trump treedt aan als 45e president VS

Om 18.00 uur Nederlandse tijd is het zover, dan neemt Donald Trump het stokje over van Barack Obama en wordt hij de 45e president van de Verenigde Staten. En met Republikeinse meerderheden in het Congres zal Trump de komende jaren weinig tegenstand kennen.

Door Internet redactie - 20-1-2017, 16:35 (Update 20-1-2017, 16:42)

Volg hieronder een liveblog met alle ontwikkelingen. App-gebruikers vinden het liveblog hier.