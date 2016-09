Leer breakdancen met een app

Altijd al willen leren breakdancen, maar geen tijd om lessen te volgen? Wellicht is de net gelanceerde breakdance-app van de 16-jarige Justen Beer een mooi alternatief. In de app legt hij in elk level een dance-move uit. De lessen zien er prachtig uit en spelen zich af op plekken over de hele wereld. Onder meer bij de Taj Mahal en de Chinese Muur.

Justen danst al sinds zijn zevende en geniet de laatste jaren de nodige bekendheid. Hij won de tv-wedstrijd ’Everybody Dance Now’ en trad onder meer op voor het Nederlandse Koningshuis en in Carré.

Het filmpje van zijn auditie bij ’Everybody Dance Now’ is al bijna 250.000 keer bekeken. Dat is veel, maar het is niets vergelijken zijn dansvideo ’With A Piece of Chalk’. Deze video is meer dan 5 miljoen keer bekeken. Zijn dansstijl is modern, maar tegelijkertijd maakt Justen zijn moves het liefst op klassieke muziek.

In de applicatie leert Justen de gebruikers stap voor stap een nieuwe ’move’. Er zijn elf verschillende levels. Elke tutorial speelt zich af in een andere setting waarbij het decor gevormd wordt door herkenbare, iconische plekken.

Zo kun je dancen op de Golden Gate Bridge en op de Chinese Muur. Alle levels zijn in de volgende talen ondertiteld en beschikbaar via de app: Arabisch, Chinees, Engels, Spaans, Frans, Duits, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Portugees en Russisch.

De app is zowel beschikbaar voor iPhone als voor Android.