Te koop: spinosaurustanden

Altijd al de tanden van een spinosaurs in huis willen hebben? Of meer interesse in een stalagtiet of een zeester uit Marokko van 450 miljoen jaar oud? Dit is uw kans. De fossielenverzameling die de broers Jan en Jaap Böhmer in vijftig jaar opbouwden, wordt geveild bij online veilinghuis Catawiki. Benieuwd wat er allemaal onder de hamer gaat? We hebben een aantal bijzondere stukken op een rijtje gezet.

Door Milo Lambers - 5-9-2016, 14:33 (Update 5-9-2016, 14:36)

De collectie was tot begin dit jaar te zien in museum Oer in Ulft, maar na het overlijden van Jaap Böhmer is besloten alles te veilen. Topstuk is een ammoniet van ruim een halve meter groot. Een ammoniet is een uitgestorven inktvisachtige.

Ook bijzonder: een fossiele plaat met daarop fossielen van zeesterren uit Marokko. Naar schattig is dit fossiel meer dan 450 miljoen jaar oud.

Het zijn niet alleen fossielen die worden geveild. De bijzondere collectie herbergt ook tanden van een spinosaurus, stalagmieten- en tieten en koraal.

Bekijk hier de volledige collectie. Bieden kan nog tot en met donderdag.