Jacht op de publiekstrekker

Foto J. van Bennekom Hans Cornelissen

Trots liep hij door het theater. Begrijpelijke trots, want de bejubelde voorstelling over Adéle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong was zijn idee. Van theaterproducent Hans Cornelissen, dus. Via ’Zeg ns Aaa’ schopte hij het tot invloedrijke theaterbobo achter de schermen. „Ja, we richten ons op veertig-plussers. Nou en?”

Door Jan Vriendj.vriend@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 17:00 (Update 17-2-2017, 17:00)

Hans Cornelissen was acteur in de theaters en tv-series. Zo speelde hij de rol van dokter Gert-Jan in de komedie Zeg ’ns Aaa, die twaalf jaar een publiekstrekker was. Later bracht hij...