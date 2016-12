Niet alleen op straat, door geknal

Door Jiska Stad-Ogier, Wij Staan Op - 31-12-2016, 8:09 (Update 31-12-2016, 8:09)

Eigenlijk kan ik niet meer alleen over straat. Eigenlijk is het voor mij nu niet veilig om alleen (thuis) te zijn. Eigenlijk heb ik meer spierverslappers nodig om deze dagen te kunnen functioneren. En eigenlijk begrijp ik niet zo goed waarom mensen zo vroeg al (illegaal) vuurwerk af moeten steken.

Eigenlijk begrijp ik in z’n algemeenheid niet wat de lol van vuurwerk is, maar dat zal aan mij liggen. Vanwege mijn handicap heb ik extreme schrikreacties. Elke keer al ik schrik heb ik pijn en kan ik vallen. Of ikmaak een onverwachte beweging, zoals een ruk aan mijn stuur. Mijn lijf reageert primair: spastisch.

Elk jaar weer richt vuurwerk enorme schade aan. Niet alleen aan de mensen die zelf afsteken, maar ook aan omstanders, dieren, of gewoon schrikkende mensen. Denk aan mensen met broze botten, die letterlijk botten breken als ze schrikken. Of mensen met het CRPS-syndroom die ernstige pijnen ervaren. En hulp- en geleidehonden die hun werk niet meer uit kunnen voeren.

Ieder jaar is het weer raak. Niet alleen op oudjaarsdag. Niet eens alleen de laatste dagen vóór Oud en Nieuw, het vuurwerkgeraas is al langer bezig. Hoewel de regels rondom vuurwerk duidelijk zijn, is er al weken sprake van overlast. Een van onze leden vertelde dat haar hulphond Dais moet worden aangelijnd, omdat zij van schrik soms wegrent. Op Twitter horen we van verschillende mensen dat zij last hebben van het vuurwerk. Niet alleen legaal vuurwerk, ook illegaal vuurwerk is een hot item: de politie is op zoek, maar in veel gevallen weet men pas van het illegale vuurwerk als de klap al geweest is.

Door mijn Cerebrale Parese met spastische kenmerken kan ik door dit soort overtreders dus niet meer veilig alleen zijn. Ik schrik en val, maar kan vervolgens niet meer zelf overeind. Vooral buiten ben ik een gevaar voor mijzelf en anderen. Van schrik een onverwachte beweging maken is voor mij dagelijkse kost deze donkere dagen. Helaas kan ik ook niet gewoon een maand binnen blijven zitten, want het leven gaat door. Met mij zijn er vele anderen die last hebben van het vuurwerk. Namens hen en mijzelf roep ik iedereen om op zich te houden aan de regels. En om het Vuurwerkmanifest te tekenen, dat oproept consumentenvuurwerk te verbieden.

www.vuurwerkmanifest.nl