Alle leden Hells Angels in Haarlem aangehouden

foto: Michel van Bergen De inval in het clubhuis bij het station. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - De politie heeft donderdagavond alle leden van de Haarlemse chapter van de motorclub Hells Angels aangehouden.

Door ANP - 26-1-2017, 20:56 (Update 26-1-2017, 22:24)

Er werd een inval gedaan in het clubhuis van de motorclub Hells Angels aan de Baljuwslaan in Haarlem. Daar werden verdachten aangehouden. Maar ook in woningen in Haarlem en in een gevangenis in Heerhugowaard.

Het gaat om negen mannen tussen de 35 en 64 jaar die afkomstig zijn uit Haarlem, Leiden, Gouda, Alkmaar en IJmuiden. Zij worden verdacht van onder andere afpersing, bedreiging, geweld en brandstichting.

Er is ook een vrouw aangehouden, een 32-jarige Haarlemse. Zij is geen lid maar wel verbonden aan de chapter in Haarlem.

De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek dat in 2015 is begonnen. 29 zaken zijn uitvoerig bekeken. Hieruit is volgens de politie naar voren gekomen dat de leden van de chapter uit Haarlem bij deze incidenten betrokken waren.

Justitie is bezig met een offensief tegen zogeheten outlaw motorcycle gangs, omdat ze de openbare orde zouden verstoren. Er is ook een inval gedaan in een pand aan de Barendsestraat.

De politie meldt dat er ook doorzoekingen worden gedaan in Zwijndrecht, Gouda, Leiden, Warmond, Alkmaar, Hoofddorp, Velsen-Zuid, IJmuiden, Heerhugowaard.

Op last van de burgemeester is het pand in Haarlem gesloten en het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het pand.

