43-jarige Haarlemmer aangehouden voor verboden wapenbezit

VELSEN-NOORD - Een 43-jarige Haarlemmer is in Velsen-Noord aangehouden in verband met verboden wapenbezit.

Omstreeks 09.00 uur kreeg de politie melding dat de man met een vuurwapen zou lopen zwaaien op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. De politie, die het zekere voor het onzekere nam, ging gekleed in kogelvrije vesten ter plaatse. Hier troffen zij de verdachte aan.

Hij lag op de grond, was slecht aanspreekbaar en verkeerde waarschijnlijk onder invloed van GHB. De man staat bij de politie bekend als drugsgebruiker. Het vuurwapen lag even verderop.

Bij controle bleek het om een balletjespistool te gaan die precies het voorkomen heeft van het dienstwapen van de politie. Omdat het op een echt vuurwapen lijkt en het daardoor ook geschikt is om iemand mee te bedreigen, is het in Nederland verboden.

De politie bracht de verdachte over naar het politiebureau voor verhoor. Het wapen werd in beslag genomen.