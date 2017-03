Minder suiker in Lipton Ice Tea

ROTTERDAM - Unilever stopt vanaf deze week zo'n 45 procent minder suiker in de normale Lipton Ice Tea met prik.

De fabrikant voegt in plaats daarvan zoetstoffen uit stevia toe, waardoor de originele smaak behouden blijft. Als gevolg van de ingreep verdwijnen er in de Benelux op jaarbasis in totaal ruim 700 miljoen suikerklontjes uit de populaire frisdrank.

Voortaan zit er in 100 milliliter Lipton Ice Tea Sparkling nog maar 4,5 gram suiker, waar dit voorheen ongeveer 8 gram was. De groene thee-variant van de frisdrank bevat al langer minder suiker.

De stap past in de huidige trend waarbij fabrikanten trachten in te haken op de groeiende aandacht voor gezondheid onder consumenten. Coca-Cola kondigde onlangs nog aan in Nederland helemaal te stoppen met de suikerhoudende versie van Sprite.